EU verurteilt iranische Sanktionen gegen Akteure aus der EU

BRÜSSEL: Die EU hat vom Iran angekündigte Strafmaßnahmen gegen europäische Politiker, Journalisten und Einrichtungen scharf verurteilt. Die Sanktionen gegen zwölf Einzelpersonen und acht Einrichtungen seien offensichtlich rein politisch motiviert, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag in Brüssel. Anstatt sich auf politische Vergeltung zu konzentrieren, sollte der Iran lieber die Grundfreiheiten der eigenen Bevölkerung gewährleisten, die zum Beispiel Meinungsfreiheit einfordere.

Im Gegensatz zu den iranischen Sanktionen seien die jüngsten Strafmaßnahmen der EU gegen den Iran auf einer sicheren Rechtsgrundlage mit Beweisen für Menschenrechtsverletzungen verhängt worden, erklärte Sprecher Peter Stano.

Das iranische Außenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass unter anderem die persischsprachige Abteilung der Deutschen Welle (DW), die «Bild»-Chefredakteure Johannes Boie und Alexandra Würzbach sowie Abgeordnete des Europäischen Parlaments und zwei deutsche Unternehmen auf die iranische Sanktionsliste gesetzt würden. Der Iran wirft ihnen «Unterstützung von Terrorismus» vor. Die Sanktionen umfassen unter anderem Einreisesperren.

Die EU hatte zuvor Sanktionen gegen iranische Sicherheitsbehörden verhängt. Mit den Strafmaßnahmen reagierte die EU auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Land. Zudem wurden Sanktionen wegen der iranischen Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Kraft gesetzt. Sie betreffen das Unternehmen Shahed Aviation Industries sowie drei ranghohe Militärs, die laut EU an der Lieferung von Kampfdrohnen an Russland beteiligt sind.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamischen Herrschaftssystem.