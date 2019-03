Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.19

BANGKOK: Die Europäische Union (EU) und Großbritannien haben am Dienstag die thailändischen Behörden aufgefordert, Berichte über Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen vom 24. März zu prüfen.

Die Wahlkommission (EC) ist nach den Wahlen vom Sonntag wegen weitverbreiteter Irrtümer und regelmäßiger Stimmrechtsverletzungen unter Beschuss geraten. In online veröffentlichten Erklärungen sagten das Vereinigte Königreich und die EU, dass diese Vorwürfe rasch geklärt werden sollten. „Es ist wichtig, dass alle gemeldeten Unregelmäßigkeiten schnell, fair und transparent untersucht werden, um Glaubwürdigkeit zu gewährleisten und so schnell wie möglich ein klares Ergebnis zu liefern", heißt es in einer Erklärung von Mark Field, britischer Minister für Asien und den Pazifik. „ Es ist wichtig, dass alle gemeldeten Unregelmäßigkeiten rasch und transparent beseitigt werden “, sagte die EU-Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten, Maja Kocijancic.

Berichte über Unstimmigkeiten verbreiteten sich in den sozialen Medien, noch bevor die Wahllokale am Sonntag geschlossen wurden. Netizens erzählten von Beamten, die Stimmzettel für falsche Wahlkreise austeilten, Mitarbeiter, die Stimmzettel für falsche Parteien ausgaben, und sogar ein Soldat, der einen Blick darauf erhob, wie seine Mitstreiter abstimmten. Diejenigen, die Live-Feeds des Wahlzählungsprozesses der Wahlkommission sahen, waren auch verwirrt von der Anzahl der Stimmzettel, die in einigen Gegenden die Wählerzahl überschritten hatten.

Eine Online-Petition, in der die Wahlkommissare zum Rücktritt aufgefordert wurden, hat aktuell mindestens 727.500 Unterschriften erhalten.