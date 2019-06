EU-RatsprÃ¤sident Tusk erwartet schwierigen G20-Gipfel

OSAKA (dpa) - EU-Ratspräsident Donald Tusk dämpft die Erwartungen an das bevorstehende Treffen der mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt.



«Das wird ein schwieriger G20», sagte Tusk am Donnerstag nach einem Vorbereitungsgespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten und Gipfelgastgeber Shinzo Abe. Es gelte, den Kampf gegen den Klimawandel zu intensivieren, Handelskriege zu verhindern und die Welt auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Zugleich verschärften sich allerdings die internationalen Spannungen.

Als Beispiele nannte Tusk den Handelsstreit zwischen den G20-Mitgliedern USA und China sowie die drohende Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Es brauche in dieser Situation gerade auf Seite der G20-Staaten ein besonderes Verantwortungsbewusstsein, forderte er.

Das zweitägige Treffen der Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Industrienationen der Welt (G20) beginnt an diesem Freitag in der japanischen Stadt Osaka. Neben Beratungen in großer Runde sind auch zahlreiche bilaterale Gespräche geplant - zum Beispiel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump.