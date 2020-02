EU-Ratschef dämpft Erwartungen im Haushaltsstreit

Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

BRÜSSEL (dpa) - Es geht um rund eine Billion Euro für die nächsten sieben Jahre - die Finanzierung der Europäischen Union. Doch wer zahlt und wer bekommt das Geld? Der Streit ist heillos verkeilt.

Im EU-Haushaltsstreit hat Ratspräsident Charles Michel die Erwartungen gedämpft. Wenige Stunden vor einem Sondergipfel in Brüssel sprach er am Donnerstag nur noch von der Hoffnung auf Fortschritte «in den nächsten Stunden oder Tagen». Tatsächlich schienen die Positionen der EU-Staaten völlig festgefahren. Michel appellierte an die Staats- und Regierungschefs: «Es liegt alles auf dem Tisch, um eine Entscheidung zu treffen.»

Es geht um den EU-Haushaltsplan für die sieben Jahre von 2021 bis 2027 im Umfang von rund einer Billion Euro. Von den Geldern profitieren Millionen Landwirte, Kommunen, Unternehmen, Studenten und andere Bürger, auch in Deutschland. Umstritten ist, wie viel überhaupt auf europäischer Ebene ausgegeben werden soll und wofür, wer wie viel einzahlt und ob die EU eigene Einnahmequellen bekommen soll.

Schon Stunden vor dem Treffen lotete Michel in Einzelgesprächen mögliche Kompromisslinien mit Gipfelteilnehmern aus, darunter der schwedische Regierungschef Stefan Löfven und der Ungar Viktor Orban. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde für den Nachmittag erwartet.

Eine Lösung ist diesmal aus zwei Gründen besonders schwierig: Nach dem EU-Austritt des Nettozahlers Großbritannien fehlen pro Jahr rund zehn Milliarden Euro in der Gemeinschaftskasse. Gleichzeitig sollen mehr Aufgaben finanziert werden, vor allem Klimaschutz, Grenzschutz, gemeinsame Verteidigung, Forschung und Digitalisierung. Deutschland ist größter Nettozahler und trägt etwa ein Fünftel des Haushalts, hat aber auch wirtschaftlich mit den größten Nutzen von der EU.

Konkret wird nun um Zehntelprozentpunkte gestritten. Ratspräsident Michel hatte vorgeschlagen, 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung ins EU-Budget einzuzahlen. Deutschland und andere Nettozahler wie Dänemark, Schweden, Österreich und die Niederlande wollen aber einen Deckel bei 1,0 Prozent. EU-Länder im Osten und Süden, die auf Agrar- und Strukturhilfen angewiesen sind, wollen indes höhere Ausgaben. Am weitesten geht das Europaparlament, das 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung für den EU-Haushalt fordert. Das Parlament hat Einfluss, denn es muss den Haushaltsplan am Ende billigen.

Der Grünen-Europapolitiker Rasmus Andresen warnte vor einem Verfehlen der EU-Klimaschutzziele. «Der Plan von Charles Michel wird dem Green Deal nicht gerecht», sagte Andresen der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen in klimagerechte Infrastruktur und für sozialen Ausgleich.» Auch Parlamentsvizepräsidentin Nicola Beer (FDP) nannte Michels Vorschlag «auf der ganzen Linie enttäuschend». Das Parlament erwarte mehr für Außen- und Verteidigungspolitik, Technologie und Klimaschutz.

Der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier forderte, die Auszahlung von EU-Mitteln klar an die Einhaltung gemeinsamer Werte wie Rechtsstaatlichkeit zu koppeln. Das müsse Bundeskanzlerin Merkel durchsetzen, sagte Geier der Deutschen Presse-Agentur. Eine solche Koppelung soll mit dem Finanzrahmen erstmals eingeführt werden, doch sind die Details umstritten. Sie könnte zu Lasten von Staaten wie Polen oder Ungarn gehen, die viele EU-Gelder bekommen, aber mit Brüssel im Dauerstreit über die Unabhängigkeit der Justiz liegen.

EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova warnte: «Wir müssen sicherstellen, dass EU-Geld nicht auf der Ebene der Mitgliedsstaaten zu schmutzigem Geld wird.» Sie kritisierte, Michels Vorschlag habe ursprüngliche Ideen der Kommission verwässert.

Obwohl es um Riesensummen geht, ist der Gemeinschaftshaushalt für die rund 450 Millionen EU-Bürger weniger als halb so groß als der Bundeshaushalt von derzeit 362 Milliarden Euro: Pro Jahr sind es nach dem jetzigen Ansatz etwa 145 Milliarden Euro.

Luxemburger Regierungschef: Europa ist kein Tante-Emma-Laden

BRÜSSEL (dpa) - Die Europäer sollten ihre Gemeinschaft nach Ansicht des luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel nicht nur unter materiellen Gesichtspunkten betrachten. «Wir sollen nie vergessen, was Europa uns bringt, auch wenn es nicht nur Geld ist», sagte Bettel bei einem Treffen liberaler Spitzenpolitiker vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Europa sei «nicht wie ein Tante-Emma-Laden», wo es nur darum gehe, was man einzahle und was man herauskriege. Bei dem Sondergipfel geht es um die höchst umstrittenen EU-Finanzen für die Jahre 2021 bis 2027. Einige sogenannte Nettozahlerländer - vor allem Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden - wollen ihren Beitrag begrenzen.

Einigung im Haushaltsstreit steht in den Sternen

BRÜSSEL (dpa) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht hohe Hürden vor einem Kompromiss beim EU-Sondergipfel zum Haushalt. «Ob es wirklich eine Einigung geben kann, steht in den Sternen», sagte Kurz am Donnerstag in Brüssel. Nach seinen Worten ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs bis Samstag angesetzt.

Den jüngsten Kompromissvorschlag von Ratspräsident Charles Michel nannte Kurz «eine Diskussionsgrundlage für diesen Gipfel». Hier gebe es eine positive Entwicklung gegenüber den Forderungen insbesondere aus dem EU-Parlament nach einem wesentlich größeren Haushalt. Diese hätten untragbare Mehrkosten für Nettozahler wie Österreich oder Deutschland zur Folge.

Mit den Nettozahlern Dänemark, Schweden und Niederlande sei Österreich eng abgestimmt. Ziel sei, «dass unser Beitrag nicht ins Unermessliche steigt». Gleichzeitig müsse im Etat umgeschichtet und in Zukunftsfelder wie Forschung und Entwicklung investiert werden. Gespart werden solle bei der EU-Verwaltung, bei Rüstungsausgaben, beim geplanten Eurozonen-Budget und bei der Regionalförderung.