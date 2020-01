BRÜSSEL (dpa) - Vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat EU-Parlamentspräsident David Sassoli an die Welt appelliert, beim Klimaschutz mitzuziehen.



«In den vergangenen Monaten hat das Europäische Parlament eine Führungsrolle bei der Bewältigung der Klimakrise übernommen», erklärte Sassoli am Freitag. «Alle Staaten, multinationale Unternehmen und Einzelpersonen müssen an einem Strang ziehen, um unseren Planeten zu retten.» Diese Botschaft werde er in Davos an die Staats- und Regierungschefs weitergeben.

Zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums kommen nächste Woche mehr als 3.000 Teilnehmer in die Schweiz, darunter US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und der britische Thronfolger Prinz Charles. Klimaschutz ist eines der Topthemen. Von der Leyen hat einen «Green Deal» angekündigt, um Europa bis 2050 zum ersten «klimaneutralen» Kontinenten zu machen. Das Europaparlament hat darüber hinaus den Klimanotstand ausgerufen.