EU-Parlament hält Schweigeminute für die Queen

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.22

STRAßBURG: Das Europaparlament hat zu Ehren der gestorbenen Queen einen Moment innegehalten.

«Die Welt trauert um Ihre Majestät, Königin Elisabeth II.», sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Montag in Straßburg vor einer Schweigeminute für die Monarchin. Wenige hätten die Weltgeschichte so geprägt wie die Queen. Die Worte ihrer Rede im Europäischen Parlament 1992 klängen heute noch nach. Die Queen hatte damals Europas Vielfalt als Stärke hervorgehoben und das EU-Parlament als einen Ort gelobt, der den Heilungsprozess Europas nach vielen Kriegen symbolisiere. In Großbritannien soll am Sonntagabend eine Schweigeminute abgehalten werden.