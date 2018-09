EU-Parlament fordert Freilassung von Reuters-Journalisten in Myanmar

Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.18

STRAßBURG (dpa) - Das EU-Parlament hat die sofortige Freilassung von zwei in Myanmar inhaftierten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters gefordert. In einem am Donnerstag verabschiedeten Entschließungsantrag verurteilten die Abgeordneten die «willkürliche Festnahme und Verurteilung» der beiden Reporter aufgrund ihrer Berichterstattung.

Die beiden Journalisten - beide selbst aus Myanmar - waren Anfang September wegen des illegalen Besitzes von Staatsgeheimnissen zu jeweils sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten über die Tötung von zehn Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit durch das Militär recherchiert. Unmittelbar nach einem Treffen mit Polizisten wurden sie festgenommen. Beide behaupten, in einen Hinterhalt gelockt worden zu sein. Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi verteidigte die Inhaftierung der Reporter am Donnerstag mit dem Hinweis, diese hätten Gesetze gebrochen.

Die EU-Parlamentarier prangern in ihrem nicht-bindenden Text an, dass die Meinungsfreiheit in dem südostasiatischen Land durch Einschüchterung eingeschränkt werde - insbesondere vonseiten des Militärs und von Sicherheitskräften.

Außerdem verurteilen die Abgeordneten die Attacken des Militärs auf die Rohingya-Bevölkerung und fordern uneingeschränkten Zugang für internationale Beobachter und Hilfsorganisationen in die Krisenregion Rakhine. Waffenlieferungen nach Myanmar müssten verboten werden, der Internationale Strafgerichtshof solle sich mit der Lage in dem Land befassen. Aus Furcht vor Verfolgung sind seit vergangenem Jahr mehr als 700.000 Muslime in den muslimischen Nachbarstaat Bangladesch geflohen.