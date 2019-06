Von: Redaktion DER FARANG | 06.06.19

LUXEMBURG (dpa) - Eigentlich sollte die Zeitumstellung in der EU schon in diesem Jahr Geschichte sein. Stattdessen kommen die Verhandlungen nur langsam voran. Jetzt beraten die zuständigen EU-Minister erneut.

Nach Monaten ohne großen Fortschritt beim geplanten Ende der Zeitumstellung beraten die zuständigen EU-Minister an diesem Donnerstag erneut. Eine Entscheidung wird es bei dem Treffen der Verkehrsminister in Luxemburg (9.30 Uhr) zwar nicht geben, die rumänische Ratspräsidentschaft will aber über den Stand der Gespräche informieren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lässt sich von einem Staatssekretär vertreten.

Vor dem Ministertreffen hatte Rumänien, das derzeit den Vorsitz der EU-Länder innehat, bereits betont, dass die EU-Staaten noch mehr Zeit bräuchten. Trotz Aufforderung hätten bislang nur wenige Länder ihre nationale Position dargelegt.

Die bisherigen Diskussionen hätten ergeben, dass «ein EU-weit harmonisierter und koordinierter Ansatz von entscheidender Bedeutung ist, um Zeitzonen-Flickenteppiche zu vermeiden und das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarktes zu gewährleisten». Die EU-Staaten müssten noch Gespräche etwa mit Bürgern und Nachbarländern führen.

Die EU-Kommission hatte vergangenen Sommer vorgeschlagen, die Zeitumstellung 2019 abzuschaffen. Dann könnte jedes Land selbst entscheiden, in welcher Zeitzone es sein möchte. Zuvor hatte die große Mehrheit in einer EU-weiten Umfrage für ein Ende des halbjährlichen Hin und Hers gestimmt. Das Europaparlament sprach sich später für eine Änderung ab 2021 aus.

Damit die Zeitumstellung tatsächlich abgeschafft wird, müssen Parlament und EU-Staaten sich auf eine gemeinsame Linie einigen. Dafür braucht es erst einmal die Position der auf Länder.

In Deutschland ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für das Thema Zeitumstellung zuständig. Er warb jüngst in einem Brief an die verantwortlichen Minister der Nachbarländer und anderer Staaten für eine einheitliche Lösung. Ziel müsse sein, unterschiedliche Zeitzonen zu vermeiden. So könnten auch die Beeinträchtigungen für den Binnenmarkt so gering wie möglich gehalten werden. Derzeit gibt es in Mitteleuropa eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Deutschland und 16 weitere EU-Länder gehören.

Der Wechsel zwischen Normalzeit - umgangssprachlich auch Winterzeit genannt - und Sommerzeit ist schon lange umstritten. Seit 1996 werden in der EU am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die Uhren jeweils eine Stunde umgestellt. In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980. Ursprünglich sollte dank einer besseren Ausnutzung des Tageslichts Energie gespart werden, doch der wirtschaftliche Nutzen ist äußerst umstritten. Außerdem legen wissenschaftliche Erkenntnisse nahe, dass manche Menschen gesundheitlich unter der Zeitumstellung leiden.