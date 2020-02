Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Europäische Union (EU) hat die Auflösung von „einer der wichtigsten Oppositionsparteien", der Future Forward, als einen Rückschlag für den politischen Pluralismus in Thailand" bezeichnet.

Die Partei gewann bei den Parlamentswahlen im März 2019 mehr als sechs Millionen Stimmen, heißt es in der EU-Erklärung als Reaktion auf das Urteil des Verfassungsgerichts vom Freitag. „Die Auflösung politischer Parteien oder das Verbot von Abgeordneten widerspricht dem im letzten Jahr eingeleiteten Prozess der Wiederherstellung des Pluralismus. Der politische Raum in Thailand sollte offenbleiben. Es ist wichtig, dass die Behörden sicherstellen, dass alle rechtmäßig gewählten Abgeordneten ihre parlamentarischen Mandate weiterhin erfüllen können, unabhängig von der Partei, über deren Liste sie gewählt wurden“, heißt es weiter in der Erklärung.

Die Europäische Union ist bereit, ihr Engagement für Thailand zu erweitern, einschließlich zu Fragen der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und des demokratischen Pluralismus, wie dies vom EU-Rat für auswärtige Angelegenheiten in seinen Schlussfolgerungen vom 14. Oktober 2019 unterstrichen wurde.