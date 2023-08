EU-Kommission: Niederländer Hoekstra soll Kommissar für Klima werden

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.23

DEN HAAG: Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra soll nach Willen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Kommissar für Klimaschutz werden. In einem Gespräch am Dienstag habe sich Hoekstra sehr motiviert für das Amt gezeigt sowie großes Engagement für die EU, teilte von der Leyen mit. Zudem verfüge er über einschlägige Berufserfahrung.

«Nach diesem Gespräch habe ich beschlossen, dem Rat und dem Europäischen Parlament die Ernennung von Herrn Hoekstra zum Kommissar vorzuschlagen», so die Kommissionspräsidentin. Er solle für Klimaschutz zuständig sein. Das EU-Parlament und die Länder müssen der Personalie noch zustimmen.

Am Freitag hatte die niederländische Regierung den Christdemokraten offiziell nominiert. Der niederländische Posten in der EU-Kommission war nach dem Rücktritt von Kommissions-Vize Frans Timmermans frei geworden. Er ist Spitzenkandidat des rot-grünen Bündnisses bei der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden im November. Der Sozialdemokrat war bisher auch Klimachef der Kommission. Entschieden war bereits, dass der Slowake Maros Sefcovic Klimachef und EU-Vize wird. Hoekstra werde unter der Leitung von Sefcovic stehen, so von der Leyen.

Der 47 Jahre alte Hoekstra war seit 2022 Außenminister und Vizepremier und zuvor Finanzminister. Von der Leyen teilte mit: «Seine Regierungserfahrung wird insbesondere für die europäische Klimadiplomatie im Vorfeld der COP28 und für die Klimafinanzierung sowie für die Umsetzung von klimarelevanten Rechtsinstrumenten von großem Nutzen sein.»

Hoekstra habe in dem Gespräch sein Engagement für die Fortsetzung einer ehrgeizigen Klimapolitik und für die Wahrung eines sozialen Gleichgewichts bei allen notwendigen gemeinsamen Anstrengungen auf dem Weg zur Klimaneutralität betont, hieß es.