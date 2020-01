EU-Kommission legt sich nicht auf Ursache für Flugzeugabsturz fest

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission will sich zunächst nicht auf eine Ursache für den Absturz der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran festlegen.



Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es noch keine umfassenden Beweise für die Ursache, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Freitag. «Wir warten noch auf die Ergebnisse der laufenden Ermittlungen.» Zugleich forderte er eine «unabhängige und glaubwürdige» Untersuchung. Die Sicherheit der Fluggäste müsse gewährleistet sein.

Ein Flugzeug der Ukraine International Airlines mit 176 Menschen an Bord war am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Niemand überlebte. Die Regierungen in Kanada und Großbritannien haben eigenen Angaben zufolge Informationen, nach denen ein versehentlicher Raketenbeschuss durch den Iran die Ursache für den Absturz ist.

Die Ereignisse stehen im Kontext der angespannten Lage im Nahen Osten. Die USA hatten vergangene Woche den iranischen Top-General Ghassem Soleimani gezielt getötet, die Iraner reagierten am frühen Mittwochmorgen mit Vergeltung, indem sie Raketen auf von den USA genutzte Militärbasen im Irak abfeuerten - kurz danach stürzte der Passagierjet in der Nähe von Teheran ab.