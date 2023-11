EU-Kommission: Keine Hinweise auf Missbrauch von EU-Hilfe durch Hamas

BRÜSSEL: Eine Überprüfung von EU-Entwicklungshilfe für die Palästinenser hat nach Angaben der EU-Kommission bisher keine Anzeichen für einen Missbrauch durch die Terrororganisation Hamas ergeben. «Bislang wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass Gelder zweckentfremdet wurden», teilte die Kommission am Dienstag mit. Nach Angaben der Behörde wurden Verträge etwa mit Nichtregierungsorganisationen und der Palästinensischen Autonomiebehörde überprüft.

Humanitäre Hilfe war von der Überprüfung ausgeschlossen. Darunter versteht man in der Regel Dinge wie Not- und Soforthilfen - also Unterstützung etwa durch die Lieferung von Medikamenten und Nahrung.

Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Kommission angekündigt, Hilfen zu überprüfen. Dabei hatte der zuständige EU-Kommissar Oliver Varhelyi zunächst eine Kontrolle der EU-Entwicklungshilfen für die Palästinenser angekündigt und mitgeteilt, alle Zahlungen würden sofort ausgesetzt. Später hieß es dann, es sei zwar tatsächlich vereinbart worden, keine Gelder auszuzahlen, bis eine Überprüfung der Hilfen abgeschlossen sei. Es hätten aber auch keine Zahlungen angestanden.

Es ging darum, ob Gelder von der islamistischen Hamas abgezweigt oder zur Aufstachelung zu Gewalt und Hass verwendet wurden. Nach Angaben der Kommission wurde bei knapp neun von zehn Verträgen nichts gefunden. In den übrigen Fällen forderte sie zusätzliche Informationen von den Partnerorganisationen vor Ort an.

Sieben Programme im Wert von rund 75 Millionen Euro seien derzeit nicht durchführbar. «Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Infrastruktur im Gazastreifen, wo weitere Investitionen in der derzeitigen Situation einfach nicht möglich sind», sagte ein hochrangiger Kommissionsbeamter. Das Geld soll umgewidmet werden. Die Kommission betonte, dass es aufgrund der Überprüfung zu keinen Verzögerungen bei den Zahlungen kam.

Auch das Bundesentwicklungsministerium hat nach eigenen Angaben alle Unterstützungsprogramme von Deutschland in palästinensischen Gebieten unter die Lupe genommen. «Wir haben nichts gefunden», sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) am Dienstag in Brüssel. Die Zusammenarbeit insbesondere mit dem UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) werde im Gazastreifen und in Jordanien fortgesetzt. Für die übrigen Gebiete dauere die Prüfung noch an, soll aber bald abgeschlossen werden, sagte Flasbarth.