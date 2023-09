EU-Chefdiplomat: Iran hält seit rund 500 Tagen EU-Mitarbeiter fest

BRÜSSEL/CÁDIZ: Knapp eineinhalb Jahre nach der Festnahme eines Schweden im Iran hat der Auswärtige Dienst der Europäischen Union bestätigt, dass es sich bei dem Inhaftierten um einen Mitarbeiter handelt. Man setze sich in enger Abstimmung mit der schwedischen Regierung auf allen Ebenen für die Freilassung von Johan Floderus ein, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag am Rande eines Ministertreffens im spanischen Cádiz. Er werde seit rund als 500 Tagen zu Unrecht im Iran festgehalten.

Der iranische Geheimdienst hatte die Festnahme des Schweden bereits im vergangenen Sommer gemeldet, aber keine Angaben zu seiner Identität gemacht. Es hieß lediglich, die Person sei wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden, nachdem sie mehrfach als Tourist in dem Land gewesen sei. Die Person habe unter Beobachtung gestanden. Das schwedische Außenministerium teilte damals auf Anfrage lediglich mit: «Es handelt sich um einen bestehenden konsularischen Fall, an dem das Außenministerium seit einiger Zeit arbeitet.»

Floderus war nach EU-Angaben zuletzt Mitglied des für Afghanistan zuständigen Teams im Auswärtigen Dienst. Zuvor arbeitete er unter anderem für die schwedische EU-Kommissarin Ylva Johansson.

Als möglicher Hintergrund des Falls gelten die angespannten Beziehungen zwischen Schweden und dem Iran. Teheran fordert von Schweden die Freilassung des Staatsangehörigen Hamid N., der wegen der Beteiligung an Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Iran zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Im Mai ließ Irans Justiz einen schwedisch-iranischen Dissidenten hinrichten, dem terroristische Aktivitäten zur Last gelegt worden waren. Ein weiterer Doppelstaatler, der Mediziner Ahmad Reza Dschalali, wurde im Iran nach Spionagevorwürfen ebenfalls zum Tode verurteilt.

Ein im Iran inhaftierter belgischer Entwicklungshelfer war im Mai durch einen umstrittenen Gefangenenaustausch nach mehr als einem Jahr freigekommen. Im Gegenzug wurde der wegen Terrorvorwürfen verurteilte iranische Diplomat Assadollah Assadi freigelassen. Kurz darauf ließ der Iran dann auch die österreichisch-iranischen Staatsbürger Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb sowie einen dänischen Staatsbürger frei - nach offiziell unbestätigten Angaben als Teil des Deals zwischen Belgien und dem Iran.