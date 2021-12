Foto: The Nation

BANGKOK: Die Europäische Union (EU) hat bekanntgegeben, dass sie die in Thailand ausgestellten Covid-19-Impfbescheinigungen anerkennt.

Der stellvertretende Leiter der EU-Delegation in Thailand Giuseppe Busini bestätigte am Mittwoch auf seinem Twitter-Account, dass Thailand – sowie auch Montenegro, Taiwan, Tunesien und Uruguay – nun an das System der digitalen Covid-19-Impfzertifikate der EU angeschlossen sind. Im Gegenzug wird die digitale Impfbescheinigung der EU von Thailand anerkannt.

„Dieses Jahr war ein erfolgreiches Jahr, was die Einführung des digitalen EU-Covid-19-Impfpässe angeht“, teilte der für Justiz zuständige EU-Kommissar Didier Reynders der Presse mit.

„Sechzig Länder und Gebiete auf fünf Kontinenten sind jetzt an unser System angeschlossen. Wir haben den Bedarf und die Vorteile solcher Zertifikate für sicheres Reisen erkannt. Sie sind auch für zukünftige Covid-19-Varianten einsetzbar“, fügte Reynders hinzu.