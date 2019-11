EU aktiviert nach Erdbeben in Albanien Katastrophenschutz

BRÜSSEL (dpa) - Die EU hat nach dem schweren Erdbeben in Albanien ihren Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Such- und Rettungsmannschaften aus Italien, Griechenland und Ungarn seien bereits auf dem Weg, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Zudem hätten auch Länder wie Deutschland, Kroatien, Frankreich und die Türkei über den Mechanismus der Union Unterstützung angeboten.

Ein Katastrophenschutzteam der EU soll den albanischen Behörden nun bei der Koordinierung der Hilfen zur Seite stehen. Zur Beurteilung der Schäden werden zudem Satellitenbilder des Copernicus-Dienstes genutzt werden können.

«Die Europäische Union steht Albanien in dieser schwierigen Zeit zur Seite», teilte der der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides mit. Weitere Hilfen stünden abrufbereit, wenn sie gebraucht würden.