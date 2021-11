EU-Agentur: Staaten sammeln zu wenige Daten zu Antisemitismus

Von: Redaktion (dpa) | 09.11.21

WIEN: Antisemitische Vorfälle werden laut einer EU-Studie nur in wenigen Ländern der Europäischen Union ausreichend staatlich erfasst. In Ungarn und Portugal würden gar keine solchen Informationen gesammelt, berichtete die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) am Dienstag in Wien. Deshalb würden die meisten Vorfälle in der EU von den Behörden unbemerkt bleiben. «Der Datenmangel verhindert auch den erfolgreichen Kampf gegen den Antisemitismus», sagte FRA-Direktor Michael O'Flaherty.

Außerdem haben nach Angaben der EU-Agentur nur 13 der 27 EU-Staaten nationale Aktionspläne gegen Antisemitismus - darunter Deutschland. Allerdings entwickeln einige weitere Länder gerade solche Strategien.

Die FRA erhob für ihren Jahresüberblick keine eigenen Zahlen, sondern gab Statistiken von Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen wieder. 2020 registrierte demnach der Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Deutschland 2351 Straftaten mit mutmaßlichem antisemitischen Hintergrund - rund 300 mehr als im Jahr davor. 2020 wurden außerdem 57 mal Juden mutmaßlich wegen ihrer Religion gewaltsam attackiert, nach 73 solchen Fällen im Jahr 2019.