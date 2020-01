BRÜSSEL (dpa) - Rund 600 EU-Bürger wollen wegen des gefährlichen Coronavirus die chinesische Millionen Stadt Wuhan so schnell wie möglich verlassen.



Diese 600 ausreisewilligen Europäer stammten aus Deutschland und 13 anderen EU-Staaten, teilte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, am Mittwoch in Brüssel mit. Die EU-Kommission wollte im Rahmen ihrer Zivilschutz-Koordination diese Woche zwei Flugzeuge für Heimkehrer nach China schicken.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte, die Situation entwickle sich laufend. «Wir sind sicher, dies wird weitergehen.» Ein jüngstes Treffen mit den Mitgliedsstaaten habe aber gezeigt, dass diese gut vorbereitet seien. Über die vier bekanntgewordenen Fällen in Deutschland habe sie mit dem deutschen Gesundheitsminister gesprochen, sagte die Kommissarin.

In Bayern hatten sich vier Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto mit dem Coronavirus infiziert. Auf die Frage, ob die Entwicklung sich auch auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und China auswirken könnte, sagte Lenarcic: «Wir hoffen, die Situation wird sich nicht verschlechtern.» Die EU versuche, angemessen zu reagieren. Im Hinblick auf die Wirtschaftsbeziehungen gelte: «Die öffentliche Gesundheit steht an der Spitze aller Überlegungen», sagte Lenarcic.

Ihre Bediensteten hat die EU den Angaben zufolge angewiesen, alle nicht unbedingt nötigen Reisen nach China abzusagen oder zu verschieben. Die EU-Bürger, die nach Kenntnis der Kommission eine baldige Heimreise wünschen, stammen nach Lenarcics Angaben aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Lettland, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien. Man habe aber noch keine Rückmeldung von allen 28 Mitgliedsstaaten.

Bei der Bekämpfung des Coronavirus sei eine Zusammenarbeit auf globalem Niveau von größter Bedeutung, sagte Gesundheitskommissarin Kyriakides. Der Kommissar für Krisenmanagement fügte hinzu: «Ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit China bisher gut war.»

PEKING (dpa) - Erstmals Virus-Nachweis bei Ausländern in China

Erstmals ist in China eine Coronavirus-Infektion bei Ausländern bestätigt worden. Es handle sich um zwei Australier, einen Pakistani und zwei Hongkonger, berichtete der Vizechef des Gesundheitsamtes der südchinesischen Provinz Guangdong, Chen Zhusheng, nach Angaben des Nachrichtenportals «Zhongguo Xinwenwang» am Mittwoch. Pakistanischen Angaben zufolge sind allerdings vier Pakistanis betroffen. Zwar sind zuvor auch schon mehrere andere Ausländer erkrankt, darunter vier Deutsche. Allerdings wurde bei ihnen die Infektion nicht in China diagnostiziert.

Die beiden Australier seien von einer Reise in die schwer betroffene Metropole Wuhan in Zentralchina zurückgekommen. Der erkrankte Pakistani sei ein Student, der in Wuhan studiert habe. Sein Zustand sei stabil. Einer der beiden Hongkonger habe lange in Wuhan gearbeitet. Der andere sei in der um Wuhan liegenden Provinz Hubei gewesen und nach der Rückkehr erkrankt. Sein Zustand sei stabil.

Pakistanische Regierungsvertreter teilten am Mittwoch mit, insgesamt seien vier pakistanische Studenten in China positiv getestet worden. Gesundheitsminister Zafar Mirza zufolge studierten sie alle in Wuhan. In Pakistan selbst seien bisher keine Fälle des Virus bestätigt.

PEKING (dpa) - Die USA haben Landsleute aus Wuhan ausgeflogen.

Ein Charterflugzeug mit US-Staatsbürgern verließ am Mittwoch die von dem Coronavirus besonders betroffene chinesische Metropole. Wie viele Menschen an Bord waren, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Das US-Außenministerium habe den Flug für Mitarbeiter der US-Regierung in Wuhan organisiert, bestätigte ein Sprecher der US-Botschaft in Peking. Wenn ausreichend Platz zur Verfügung stünden, würden auch US-Bürgern Plätze angeboten, die aber bezahlt werden müssen, hieß es im Vorfeld des Fluges. Alle Reisenden seien vor Abflug am Flughafen auf Symptome untersucht worden.

PEKING (dpa) - Die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus in China ist auf 6078 gestiegen.

Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen am Mittwoch. In der Zahl wurden 25 Fälle in Hongkong, Taiwan und Macao mitgerechnet, weil Peking diese Territorien als Teil der Volksrepublik ansieht. Die Zahl der Todesfälle in China wurde unverändert mit 132 angegeben. Von den Infizierten sind 115 wieder als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden.

ROM (dpa) - Italienische Hoteliers bangen nach der Verbreitung des neuen Coronavirus um den Tourismus aus China.



«Wir haben schon viele Stornierungen und Absagen bekommen, vor allem von Gruppen und Pauschalreisenden», sagte der Präsident des Hotelverbandes Federalberghi, Bernabò Bocca, der Nachrichtenagentur Ansa. «Wir bereiten uns auf noch schwerere Schäden vor. Und es werden keine kleinen Verluste sein, das können wir schon sagen.»

Für Italien gehört der chinesische Markt zu den wichtigsten im Tourismusbereich. Städte wie Rom oder Venedig sind besonders beliebt. Gruppen aus China bringen vor allem in der Nebensaison um das chinesische Neujahr im Winter viel Geld.

Erst vor kurzem hatte das Kultur- und Tourismusministerium in Rom eine stärkere Zusammenarbeit mit einem italienisch-chinesischen Kulturjahr und zahlreichen Veranstaltungen angekündigt. Chinesische Touristen gaben 2018 nach Daten des Ministeriums 650 Millionen Euro in Italien aus, rund 5,3 Millionen Übernachtungen von Chinesen zählte das Land im gleichen Jahr. Für den Sektor hat Italien ein großes Wachstum vorausgesagt.

PEKING (dpa) - Der Kampf gegen die Lungenkrankheit in China ist aus Sicht der nationalen Gesundheitskommission in einer «kritischen Phase».



Sprecher Mi Feng sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, die eingeleiteten drastischen Maßnahmen seien «der einzige Weg, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern». Auch die Isolation - von Erkrankten, Verdachtsfällen oder Risikopersonen - sei effektiv.

Ältere Menschen litten besonders unter der Lungenkrankheit, weil sie häufig auch chronische andere Krankheiten hätten, sagte Feng Zijian, Vizedirektor des chinesischen Gesundheitsamtes. «So ist das Risiko bedeutend höher.» Ältere Menschen sowie Kinder und Säuglinge seien leichter infizierbar, warnte er.

Reisende, die in der schwer betroffenen Metropole Wuhan waren, würden aufgefordert, zwei Wochen zuhause zu bleiben und engen Kontakt zu anderen Menschen zu meiden, sagte der Atemwegsexperte Zhan Qingyuan. Als generelle Schutzmaßnahme empfahl er allen Chinesen, eine Atemmaske zu tragen, wenn sie Nahverkehrsmittel benutzen oder öffentliche Plätze besuchen.

Als radikale Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie hat China rund 45 Millionen Menschen in Zentralchina praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, indem Flugverbindungen sowie jeder Nah- und Fernverkehr unterbrochen wurden. Auch wurden in vielen anderen Regionen der Überlandverkehr mit Bussen ausgesetzt. Die Behörden haben ferner Veranstaltungen und Sportwettbewerbe abgesagt, um Ansammlungen von Menschen zu vermeiden.