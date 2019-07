Etwas Kulturelles zwischendurch

Von: Khun Ten | 31.07.19

THAILAND: Die japanische „Winkekatze“ – Maneki-neko – ist auch in Thailand ein beliebter Glücksbringer, der in und vor Geschäften aller Art aufgestellt wird. In Restaurants und Souvenirläden sind die Winke-Katzen ebenso anzutreffen, wie in Bordellen, Markt- und Lotterieständen. Mit dem Winken sollen sie dem Besitzer Kundschaft in den Laden locken und für viel Geld in der Kasse sorgen.