eTree revolutioniert Holzanbau in Thailand

BANGKOK: Das Königliche Forstamt (Royal Forest Department, RFD) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO) haben offiziell die digitale Plattform „eTree“ eingeführt. Sie soll Landwirten dabei helfen, die von ihnen angebauten Bäume zu registrieren, um sie später als Holz zu verkaufen.

Gemeinsam entwickelt von RFD und FAO, wurde eTree erfolgreich getestet, um mehr als 645.000 Bäume zu erfassen, die auf rund 37.000 Rai Land von über 5.000 Personen für kommerzielle Zwecke angebaut werden, erklärte Boonsuthee Jeravongpanich, Direktor des Forest Economics Office (FEO).

Die eTree-Plattform richtet sich insbesondere an Menschen, die Bäume zum Verkauf anbauen möchten, aber Schwierigkeiten haben, das Land, auf dem sie dies kommerziell tun wollen, gemäß dem Forstplantagengesetz als „Forstplantage“ zu registrieren, so Jeravongpanich.

Mit eTree wird es für diese Holzbauern einfacher sein, ihre Farmen zu verwalten und die angebauten Bäume bei den Behörden anzumelden, erklärte er. Darüber hinaus wird dies auch das Abholzen der Bäume, die für den Verkauf bestimmt sind, und ihren Transport erleichtern.

Die vollständigen Eigentumsangaben jedes Baumes, die über die eTree-Plattform in der Datenbank erfasst werden, dienen als weltweit anerkannte Bescheinigung, wenn das Holz später verkauft wird, betonte Boonsuthee. „Dies wird das Wachstum der thailändischen Holzindustrie fördern und die Branche nachhaltiger machen“, fügte er hinzu.

Im Rahmen des nationalen 20-Jahres-Strategieplans strebt das Land an, die Waldfläche von derzeit 31,68 Prozent bis 2037 auf 40 Prozent zu erhöhen. Dies bedeutet, dass zusätzliche 27 Millionen Rai für den Anbau von Bäumen benötigt werden, erklärte er.

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen RFD und FAO wurde eTree über mehrere Jahre hinweg getestet und genutzt. In dieser Zeit hat sich die Plattform als äußerst nützlich erwiesen, um die Praxis des Holzanbaus und des gemeinschaftlichen Waldbaus zu unterstützen, so Chongsathit Angwitthayathon, der Vertreter des Programms für nachhaltigen Holzhandel des UN-REDD in Thailand.

Vor allem hat sich eTree als wertvoll erwiesen, um die Anzahl legaler Waldanpflanzungen in Thailand zu erhöhen, was zur Eindämmung des illegalen Holzeinschlags beiträgt.