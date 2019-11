Estlands Staatspräsidentin ernennt neuen IT-Minister

Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.19

TALLINN (dpa) - In Estland hat Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid am Samstag Kaimar Karu zum neuen Minister für Informationstechnologie und Außenhandel ernannt. Der 39 Jahre alte parteilose IT-Spezialist wurde von der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE) für den Posten nominiert. Er wird voraussichtlich in den kommenden Tagen seinen Amtseid leisten.

Karu ist bereits der dritte Minister in dem von der seit etwas mehr als einem halben Jahr amtierenden Regierung neu geschaffenem Amt. Er folgt auf die EKRE-Politikerin Kert Kingo, die nach heftiger Kritik an ihren falschen Angaben vor dem Parlament zur Anstellung eines Beraters vor kurzem zurückgetreten war.

Estland gilt in Sachen Digitalisierung als Maßstab für andere EU-Staaten. Bei der Parlamentswahl im März gab es erneut die Möglichkeit einer Abstimmung im Internet, die Estland als erstes Land in Europa eingeführt hat.