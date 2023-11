Estlands Regierung will Stimmabgabe per Handy ermöglichen

TALLINN: In Estland sollen die Bürger bei Wahlen ihre Stimme bald auch per Handy-App abgeben können. Die Regierung in Tallinn verabschiedete am Donnerstag einen entsprechenden Gesetzentwurf, mit dem sich nun das Parlament beschäftigt wird. Der Minister für Wirtschaft und IT, Tiit Riisalo, äußerte die Hoffnung, dass die neue Abstimmungsmethode schon bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 einsatzbereit ist.

Nach seinen Angaben sollen jeweils spezielle Apps für die gängigen Betriebssysteme mobiler Geräte erstellt werden. Festgelegt werden sollen diese dabei von der Wahlkommission. «Dadurch wird Technologieneutralität gewährleistet. Das bedeutet, es kommen nur die Technologien zum Einsatz, die zum jeweiligen Zeitpunkt weit verbreitet und sicher sind», sagte der IT-Minister. Er versicherte, dass die mobile Stimmabgabe genauso sicher sei wie das «E-Voting» oder die traditionelle Stimmgabe mit einem Papierzettel.

Estland war 2005 das erste Land in Europa, das die Stimmabgabe per Internet bei politischen Wahlen zuließ. International ist das Verfahren wegen Zweifeln an der Funktionssicherheit vielerorts umstritten. In dem Baltenstaat, der sich selbst gerne «E-Estonia» nennt, hat es sich durchgesetzt: Bei der Parlamentswahl im März wurde über die Hälfte aller Stimmen digital abgegeben.