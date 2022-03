Von: Björn Jahner | 07.03.22

PATTAYA: Gute Nachricht für Nachtschwärmer – die Stadt Pattaya erlaubt den Garküchenbetreibern und mobilen Essensverkäufern in dem Gebiet rund um Tukcom und dem Wat Chaimongkol in Süd-Pattaya, ihr Geschäft neu bis um 01.00 Uhr nachts betreiben zu dürfen.

Essenshändleram Wat Chaimongkol in der South Pattaya Road hatten zuvor mehrere Male die Stadtverwaltung Pattaya aufgefordert, die gesetzlichen Marktzeiten zu verlängern, da ein Großteil ihrer Kundschaft Nachtschwärmer sind, die sich nach durchfeierter Nacht in den Clubs und Bars in den nahegelegenen Entertainment-Hotspots Pattaya Walking Street und Soi Buakhao an ihren mobilen Küchen mit Speisen zum Mitnehmen eindecken.

Auf einer großen Sitzung am Samstag (5. März 2022) kam die Stadtverwaltung Pattaya dem Ersuchen der Händler nach und gestattetet ihnen für einen Testlauf von zwei Monaten, ihr Geschäft bis um 01.00 Uhr in den frühen Morgenstunden betreiben zu dürfen.

Der zweimonatige Versuch tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und erstreckt sich auf das Gebiet in der Nähe der Baht-Bushaltestelle an der Kreuzung Second Road–South Pattaya Road bis zum Tukcom-Einkaufszentrum.