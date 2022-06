Von: Björn Jahner | 27.06.22

BANGKOK: Am Montag wird ein Essensausgabeprojekt gestartet, das Reis mit Curry für 25 Baht pro Gericht anbietet. Es soll einkommensschwachen Menschen helfen, die durch die steigenden Lebensmittelpreise in Not geraten sind, teilte die Thai Restaurant Association (TRA) am Sonntag der Presse mit.

Das Projekt wird an PT-Tankstellen in Bangkok und in der Umgebung in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern gestartet, informierte TRA-Präsidentin Thaniwan Kulmongkol.

Sie fügte hinzu, dass der Verband auch Richtlinien für Restaurants anbietet, wie sie die Auswirkungen der steigenden Kosten für Zutaten und Flüssiggas (LPG) mildern können.

„Geeignete Richtlinien zur Unterstützung kleiner Restaurantbetreiber werden in Betracht gezogen, damit allen Parteien eine Koexistenz ermöglicht wird“, sagte sie, ohne jedoch näher darauf einzugehen.

Das Kabinett hat am Dienstag eine schrittweise Preiserhöhung für Flüssiggas von derzeit 363 Baht pro 15-Kilo-Flasche auf 408 Baht beschlossen. Der Preis wird zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2022 dreimal angehoben.