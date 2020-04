Essen von Top-Hotels an die Tür geliefert

Von: Björn Jahner | 24.04.20

Über die Speiselieferungs-App GET sind jetzt auch Gerichte aus namhaften Bangkoker Hotels erhältlich. Foto: Tourism Authority of Thailand



THAILAND: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) kooperiert mit der Speiselieferungs-App GET und dem Thailändischen Hotelverband (THA), um Hotels in Bangkok in der derzeitigen Coronavirus-Krise zu unterstützen.

Im Rahmen der neuen TAT-Kampagne „Flavours from Top Hotels“ wird der gebeutelten Hotelbranche die Möglichkeit geboten, ihre Speisen über die GET-Buchungsplattform zu einer reduzierten Kommissionsgebühr anzubieten, wodurch Einnahmen generiert und Arbeitsplätze gesichert werden. Gemäß TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn zielt die Kampagne auch darauf ab, die teilnehmenden Hotels in der Öffentlichkeit bekanntzumachen und dadurch die Kunden des Lieferservice zu ermuntern, sie zu besuchen, sobald die COVID-19-Krise vorbei ist. Zu den teilnehmenden Hotels gehören u.a. das Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers, das Montien Riverside Hotel, das Narai Hotel und The Heritage.