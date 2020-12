Geparkte Maschinen thailändischer Billigfluggesellschaften am Don Mueang Airport in Bangkok. Foto: Jahner

BANGKOK: Ab Donnerstag dürfen auf allen Inlandsflügen weder Speisen noch Getränke serviert werden. So soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.

Das strikte Verbot hat die zivile Luftfahrtbehörde erlassen. In der Anordnung an die Fluggesellschaften heißt es: „Es ist verboten, während des Flugbetriebes zu essen und zu trinken. Im Notfall oder wenn es notwendig ist, kann die Crew erwägen, den Passagieren Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, was in einem Bereich zu geschehen hat, der so weit wie möglich von den anderen Passagieren entfernt ist.“ Zeitungen, Zeitschriften und Werbebroschüren sind in Flugzeugen verboten, aber sicherheitsrelevante Dokumente können ausgelegt werden. Crew und Passagiere müssen zu jeder Zeit einen Gesichtsschutz tragen.