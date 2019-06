Esplanade in Frankreich nach Rocklegende Johnny Hallyday benannt

Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.19

TOULOUSE (dpa) - In Frankreich ist ein Platz nach dem populären Sänger und Schauspieler Johnny Hallyday benannt worden. Seine Ehefrau Laeticia und die beiden Töchter Hallydays nahmen an der Feier auf dem Vorplatz der Veranstaltungs- und Konzerthalle Zénith in der südfranzösischen Stadt Toulouse bei, wie der Fernsehsender BFMTV am Samstag berichtete.

Die Familie des Musikers war zuvor auf dem Weg vom Flughafen in die Innenstadt von rund hundert Motorradfahrern begleitet worden. Hallyday wäre am Samstag 76 Jahre alt geworden.

Die Konzerthalle sei ein Ort der Musik, erklärte der Bürgermeister von Toulouse, Jean-Luc Moudec. Deshalb werde die Esplanade davor den Namen Hallydays tragen. Der Musiker hatte während seiner Karriere auch in der Halle gespielt. Ihr Ehemann habe die Stadt geliebt, sagte Laeticia Hallyday bei der Einweihung.

Der Musiker war im Dezember 2017 im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein Tod löste in Frankreich eine beispiellose Welle der Anteilnahme aus. Hallyday hatte in den 60er Jahren den Rock 'n' Roll nach Frankreich gebracht, er galt als Frankreichs «Elvis».