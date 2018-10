Von: Björn Jahner | 14.10.18

PATTAYA: Da ein jüngster behördlicher Kontrollgang zum Ergebnis hatte, dass sich die Liegestuhlvermieter der Touristenmetropole nicht an die Auflagen halten und ihre Gäste trotz Verbot weiter am Strand rauchen lassen, berief Pattayas stellvertretender Bürgermeister Vichien Pongpanit eine Sondersitzung ein, um sie zu verwarnen.

So stießen die städtischen Kontrolleure auf mit Sand befüllte Eimer mit Zigarettenstummeln, die am Ende des Tages neben dem zusammengelegten Strandmobiliar abgestellt wurden. Anstatt auf die ausgewiesenen Raucherbereiche hinzuweisen, lassen die Liegestuhlvermieter ihre Gäste nach wie vor weiter am Strand qualmen, so das Fazit der Inspektion. Auch wurden Speisereste und anderer achtlos entsorgter Unrat entdeckt, der Ungeziefer und Ratten anzieht. Die beschuldigten Gewerbetreibenden wurden verwarnt. Doch beim nächsten Fehltritt erwarte sie eine empfindliche Geldbuße und/ oder die Entziehung ihrer Lizenz.