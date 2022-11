Von: Hans Fritschi | 07.11.22

Unsere größte Weihnachtsgans wiegt eingefroren 4,2 Kilo und ist bereits von einem Stammkunden reserviert, trotz eines sehr stolzen Preises. Weitere sind momentan noch zu haben. In Europa herrscht hingegen die Vogelgrippe und Weihnachtsgänse sind dort Mangelware.

Es ist ein freudiger Moment: Eben hat ein Gänschen ein Loch in die Eierschale geschlagen. Das passiert meistens am Tag 28, 29 oder auch noch Tag 30, Fiepsen ist schon vorher zu hören. Sorgfältig überprüfe ich, ob das Luftloch groß genug ist, ob der Schnabel auch atmen kann. Dann ist Geduld angesagt. Die Lunge arbeitet jetzt, aber der Eidotter muss jetzt langsam eingezogen, absorbiert werden, das dauert 24 Stunden.

Am Anfang steht Sex, dann das Ei

Entweder hat sich das schlüpfende Gänschen innert 24 Stunden selbst aus der Eierschale befreit oder ich helfe etwas nach. Das ist eine Arbeit, die vorsichtig ausgeführt werden muss, aber ich habe mittlerweile Erfahrung. Weitere 24 Stunden bleibt das nun vom Schalen-Korsett befreite Tierchen im Brutkasten, ist total erledigt von der großen Anstrengung, liegt zuerst ganz flach. Es lernt in dieser Phase, aufrecht zu sitzen und macht erste, wackelige Schritte. Mich erinnert das Ganze an Astronauten, die aus der Raumkapsel aussteigen und ja auch ziemlich wackelig sind, sich erst wieder an die Schwerkraft gewöhnen müssen.

Gänse sind eindeutig Wasservögel…

Natürlich entsteht aus dem Ei nur etwas, wenn das Ei auch befruchtet wurde, das heißt, es musste Sex stattgefunden haben. Und da setzen wir beim Züchten an. Alle unsere weiblichen Thai-Gänse sind relativ klein, werden aber von viel größeren, reinrassigen Toulouse-Gantern oder bereits ebenfalls viel größeren Kreuzungen befruchtet. Ja, und das geschieht im Wasser.

Gänse sind viel teurer als Enten

Seit wir unsere kleinen Thai-Gänse konsequent mit größeren Männchen kreuzen, wird der Nachwuchs auch viel größer. Aber Gänse wachsen generell viel langsamer als Enten, und der Futterpreis hat sich in einem Jahre verdoppelt. In anderen Worten: Die Weihnachtsgans ist auch in Thailand eine teure, exklusive Angelegenheit. Wer stark aufs Geld schauen muss, wählt besser eine Ente zum Fest.

Jedes Ei im Brutkasten ist klar datiert.

Neben den Hybrid-Gänsen züchten wir auch reinrassige Toulouse Gänse, sehr schöne Tiere, die äußerst selbstbewusst durch den Garten schreiten. Die werden dann noch schwerer als unsere bisherige Rekord-Hybrid-Gans mit 4,2 Kilo. Wir wissen allerdings noch nicht, wie schwer, denn wir haben bislang noch nie eine geschlachtet, denn der Preis bei den Thai-Züchtern liegt jetzt bereits bei 5.000 Baht pro Stück. Die verkaufen wir lieber lebendig zum Züchten, was uns sowieso lieber ist als das Schlachten. Wir schlachten zwar so human wie möglich, aber eine schöne Arbeit ist das nie.

Nachdem die eben geschlüpften Gänschen sich noch 24 Stunden im Brutkasten erholen konnten, geben wir sie in einen großen, sicheren Käfig mit Glühlampe. Sobald sie sicher auf den Beinen sind, können sie tagsüber grasen, was ihre wahre Passion ist.

Mit etwas Hilfe wird das Ei verlassen.

Später erhalten sie auch einen kleinen Pool, in dem sie herumschwadern können, es handelt sich ja um Wasservögel. Und sie delektieren sich nun auch an Bananenblättern.

Nach knapp sechs Monaten werden sie geschlachtet und eingefroren, während ihre Eltern „ewig“ weiterleben und neuen Nachwuchs produzieren können.

Das Leben ist eben ungerecht, auch zu Weihnachten und speziell für gewisse Gänse.

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai. Falls Sie Fragen und Anregungen an unseren Gartenkolumnisten haben, oder seinen Garten mal anschauen möchten, schicken Sie ihm eine E-Mail an oder besuchen Sie die Dicovery Garden Webseite oder Facebook. Für unterhaltsame und interessante Gartengeschichten in Bild und Ton besuchen Sie Hans Fritschis YouTube-Kanal – Teilen, Liken & Abonnieren erwünscht!