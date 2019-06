Von: Björn Jahner | 02.06.19

PATTAYA: Mit der Schließung der Lucky Carousel Bar hat sich fast unbemerkt eines der letzten Schweizer Originale der ersten Stunde aus der Soi Diamond verabschiedet.

Sie und ihre Schwesterbar stellten zwei der letzten Zeitzeuginnen der „goldenen Jahre“ dar, als auf Pattayas Strip Goldgräberstimmung herrschte und Männer aus aller Welt noch ausschließlich wegen den leichten Mädchen nach Pattaya strömten, um ihre Geld mit beiden Händen auf den Kopf zu hauen. Während die beiden gegeneinander drehenden Carousel Bars, die einst zum legendären Bar-Imperium des Schweizers Otto „Calypso“ Schaufelberger zählten, noch in den 80er Jahren die wohl am meisten fotografierten Kneipen des Sündenpfuhls waren, drehten sich die Karussells in den letzten Jahren nicht selten ohne Fahrgäste um die Bar im Kreis. Viele Ur-Pattayaner deuteten dies als ein Sinnbild des Wandels im Kiez. Umso größer war in der zweiten Maiwoche die Überraschung, als in den Räumlichkeiten des ehemaligen Swiss House die „New Carousel Bar & Restaurant“ eröffnete, womit gewissermaßen auch das Erbe des „echten Schweizers“ weiterlebt.