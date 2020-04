Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.20

Lob tut Leib und Seele gut. vor allem in Krisenzeiten, findet ein Leser und hat nachfolgende Zeilen bei der Redaktion eingereicht:

Sehr geehrter Herr Jahner, ich bin ein pensionierter Schweizer, lebe seit mehreren Jahren in Pattaya und bin ein langjähriger Online-Abonnent Ihres Magazins. Ich danke Ihnen an dieser Stelle herzlich für den steten Einsatz Ihres Redaktionsteams. Da ich leider nur sehr eingeschränkt Thailändisch spreche und verstehe, ist Ihr Magazin für mich eine äußerst wertvolle Informationsquelle über die Maßnahmen und Beschlüsse der thailändischen Regierung, was sich gerade in der jetzigen Corona-Krise deutlich zeigt. Ich studiere jeden Beitrag sehr genau und bin auch dankbar, dass die Fakten und Ihre (auch wertvollen!) Interpretationen klar auseinandergehalten werden. Es gilt für mich, was Sie schreiben. Die weiteren Beiträge (z.B. Aktuelles, Tourismus, Kultur, Ausland, „sex and crime“, usw.) ergänzen das Magazin zu einem unterhaltsamen Produkt, das ich stets gerne lese. Echt professioneller Journalismus. Noch einmal einen großen Dank an Sie alle. Machen Sie weiter so!

Peter Demosten, Pattaya

