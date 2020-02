Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.20

​Der Plastiktütenbann wurde bereits wieder gebrochen, berichtet ein Leser:

Liebe Redaktion, als ich am 30. Januar gegen 17 Uhr meine Einkäufe in der Filiale einer bekannten Minimarktkette in der Soi Tonglom Talman in Pattaya erledigte und an der Kasse bezahlte, teilte man mir mit: „No Mister, you don’t need your bag, we have plastic again.“ Der Plastiktütenbann wurde somit nur 29 Tage durchgehalten. So viel zum Thema nachhaltiges Umweltbewusstsein!

Matthias Böhme

Anm. d. Red.: Sehr geehrter Herr Böhme, vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Interesse an unserem Magazin DER FARANG. Wenn Sie doch einen Beutel zum Verstauen Ihrer Einkäufe dabei hatten, warum haben Sie dann die Plastiktüte nicht abgelehnt? Anstatt den Einheimischen mangelndes Umweltbewusstsein vorzuwerfen, hätten Sie Ihr eigenes unter Beweis stellen können und wären mit gutem Beispiel vorangegangen.

