Es drohen weitere Überschwemmungen

THAILAND: Die Katastrophenschutzbehörde warnt die Bevölkerung stromabwärts von sechs Staudämmen vor weiteren Überschwemmungen.

Laut dem Behördenleiter Chayapol Thitisak geben die randvollen Talsperren massiv Wasser ab. Die Situation könnte sich durch starke Regenfälle verschlimmern, die für ganz Thailand bis Freitag prognostiziert werden. Die sechs Dämme sind der Staudamm Nam Oun in Sakon Nakhon, der Staudamm Khun Dan Prakan Chon in Nakhon Nayok, die Talsperre Vajiralongkorn in Kanchanaburi, der Staudamm Kaeng Krachan in Phetchaburi, die Talsperre Pranburi in Prachuap Khiri Khan und der Damm Rajjaprabha in Surat Thani.

Zudem können elf Flüsse über die Ufer treten. Dazu gehören der Kok-Fluss in Chiang Rai, der Nan-Fluss in Uttaradit, der Yom-Fluss in Sukhothai, der Chi-Fluss in Kalasin, der Phetchaburi-Fluss in Phetchaburi, der Tapi-Fluss in Surat Thani und der Mekong-Fluss in Nong Khai, Bung Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen und Ubon Ratchathani. Darüber hinaus muss sich die Bevölkerung in sechs Nordprovinzen auf Hochwasser und Erdrutsche einstellen: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Phrae und Nan.