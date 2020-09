Das Büffelrennen in Chonburi ist ein unterhaltsames Spektakel, das in diesem Jahr in 149. Auflage erfolgt.

CHONBURI/PATTAYA: Machte Corona den Organisatoren von Großveranstaltungen jeglicher Art in den zurückliegenden Monaten einen Strich durch die Rechnung, darf nun wieder gefeiert werden in Thailand, jedoch unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Neben der Thai League, die am 12. September ihren Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufnimmt, wurden zwischenzeitlich auch die Termine für das Büffelrennen in Chonburi und das Pattaya Music Festival bekanntgegeben.

Am Donnerstag, 1. Oktober findet mit dem „Buffalo Racing Festival 2020“ wieder einer der außergewöhnlichsten Wettkämpfe in der Provinzhautstadt Chonburi statt. In 149. Auflage kann das Festival auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Wasserbüffel laufen um die Wette

Im Laufe der Zeit hat sich das traditionelle Büffelrennen zu einem unterhaltsamen Festival für die ganze Familie entwi­ckelt. Neben der Wahl der „Miss Buffalo“, ein Schönheitswettbewerb, bei dem junge einheimische Frauen auf dem Laufsteg um die begehrte Krone kämpfen, sorgen bunte Paraden mit festlich geschmückten Umzugswagen, Sportwettkämpfe, kulturelle Aufführungen und jede Menge Livemusik für Festivalatmosphäre. Auf einer großen Marktmeile werden viele lokale Köstlichkeiten und regionale Produkte angeboten, die typisch für die Ostküstenprovinz sind. Der Höhepunkt des Spektakels ist und bleibt natürlich das finale Büffelrennen, bei dem mehr als 100 Reiter mit ihren tonnenschweren Tieren an den Start gehen. Das Festival findet auf dem Sportplatz gegenüber der Chonburi Provincial Hall an der Tamnak Road statt. Der Eintritt ist frei.

Thailands größte Open-Air-Bühne

Mit dem Musikfestival soll in Pattaya das Corona-Jahr verabschiedet und der Blick nach vorn gerichtet werden.

Doch nicht nur in der Provinzhauptstadt, auch in Pattaya sind die Planungen in vollem Gange, um Licht ins monatelange Dunkel des Festivalkalenders der Ostküstenmetropole zu bringen. So rief Pattayas Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh vor wenigen Tagen alle relevanten Akteure zu einer Sitzung zusammen, um die Vorbereitungen zur diesjährigen Auflage des „Pattaya Music Festival“ einzuleiten, das eigentlich für den 20. und 21. März dieses Jahres geplant war, jedoch wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste. Am Freitag, 11. Dezember und Samstag, 12. Dezember soll die größte Musikveranstaltung der Stadt nun nachgeholt werden – mit vier Bühnen, direkt am Strand. Ziel ist es, die durch Corona stark gebeutelte lokale Wirtschaft zum Jahresende anzukurbeln und somit an einem Zeitpunkt, an dem normalerweise Hochsaison in der Touristenmetropole herrscht. Der Presse erklärte Khun Ronakit, dass alle Bühnen wie bereits im Vorjahr direkt am Strand aufgebaut, jedoch Maßnahmen zur Abstandshaltung zwischen den Festivalgängern umgesetzt werden, die sich bereits auf ähnlichen Großveranstaltungen bewährt haben. Nach dem wohl schwärzesten Jahr der thailändischen Tourismus- und Eventbranche blickt Khun Ronakit optimistisch nach vorn und erwartet, dass viele Stars der thailändischen Musikindus­trie das Projekt unterstützen werden, um Pattaya auch im Corona-Jahr zwei Tage lang in die größte Open-Air-Bühne des Landes zu verwandeln.