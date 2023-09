BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Donnerstag (14. September 2023) Gewitterschauer und vereinzelt schwere bis sehr schwere Regenfälle im Norden, in der Zentral-Ebene und im Osten Thailands vorhergesagt.

Die Regenfälle werden durch den aktiven Monsun verursacht, der über Myanmar, dem oberen Norden Thailands sowie dem oberen Teil von Laos herrscht und mit einer Tiefdruckzelle über dem oberen Vietnam und der Tonkin-Bucht zusammenkommt.

Das Ministerium riet den Menschen in den betroffenen Gebieten, sich vor Regenfällen in Acht zu nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen könnten, insbesondere in den Vorgebirgen, in der Nähe von Wasserläufen und in tiefliegenden Gebieten. Auch die Verkehrsteilnehmer sollten bei Gewitterschauern besonders vorsichtig sein.

In der Zwischenzeit wird der mäßige Südwestmonsun, der über der Andamanensee und dem Golf von Thailand vorherrscht, dazu führen, dass der Seegang in der oberen Andamanensee und im oberen Golf auf 1 bis 2 Meter ansteigt und bei Gewitterschauern über 2 Meter hoch wird. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und sich von Stürmen fernhalten, so die Meteorologen.