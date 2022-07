BANGKOK: Nach einer nassen Woche wird es nach Aussage des Meteorologischen Amts diese Woche etwas trockener in Thailand, da sich der Südwestmonsun über der Andamanensee, dem Süden und dem Golf abschwächt. Über dem unteren Nordosten, der Mitte und dem Osten herrschen jedoch weiterhin südliche und südöstliche Winde vor.

Dennoch wird sich in den nächsten Tagen der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand verstärken und mehr Regen bringen, mit vereinzelten starken Schauern im Osten und Süden. Die Menschen in diesen Gebieten sollten sich vor schweren Unwettern in Acht nehmen, so die Wetterbehörde.

Für die nächste Woche werden für den Großraum Bangkok, den Norden, den Nordosten und das Zentrum vereinzelte Gewitter vorhergesagt, wobei die Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius liegen – bei Höchstwerten zwischen 29 und 37 Grad.

Für den Osten werden jedoch heftige Regenfälle erwartet, wobei in den Küstengebieten kräftiger Seegang herrschen wird.

Auch für den Süden werden vereinzelte Gewitter und starke Regenfälle sowie kräftiger Seegang vorausgesagt. Die Westküste bzw. Andamanenseeküste im Süden wird von starkem Regen und meterhohen Wellen betroffen sein – mit kräftigem Seegang bei Gewittern.