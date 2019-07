Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.19

Ein Leser hat zu seiner alten Strand-Liebe zurückgefunden:

Hallo FARANG-Mitarbeiter! Erst einmal vielen Dank für die vielen Ausgaben, die ich lesen durfte! Aber nun zu meinem Bericht: ich lebe jetzt schon über 13 Jahre in Pattaya und ich liebe meinen je einstündigen Strandspaziergang am Morgen. Ich starte jeweils gegen 5 Uhr und genieße die Ruhe zu dieser Uhrzeit. Aber der häufig verdreckte Zustand am Beach störte mich immer mehr. Auch war kaum noch Platz zum Flanieren. So zog ich in ein Condo am Dongtan Beach in Jomtien, der sehr schön neugestaltet wurde und um einiges angenehmer zu begehen ist. Aber dann bin ich vor den vielen Russen in die Soi Bongkot geflüchtet. Nun erfreue ich mich über den neuen, aufgeschütteten Strand an der Beach Road, der jetzt auch relativ sauber ist. Mich stören lediglich die unzähligen Boote, die dort auf ihre Kundschaft warten. Naja, da kann man nichts machen. Am besten anpassen, was mir auch meis­tens gelingt.

Wolfgang Peter

