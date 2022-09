Von: Björn Jahner | 28.09.22

Achara und Martin Koller freuen sich darauf, alle alten und neuen Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen. Fotos: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: The Bikers Café Thailand in Sattahip hat sein Speiseangebot um klassische und exotische Suppen-Leckereien sowie deftige Lieblingsgerichte aus der fernen Heimat erweitert.

Neu im Angebot steht eine große Auswahl an hausgemachten Suppen, perfekt für stürmische Monsun-Tage:

Brokkoli-Käse-Creme-Suppe 89 Baht

Ingwer-Karotten-Kokosnuss-Suppe 79 Baht

Feurige Tomatensuppe 70 Baht

Kürbis-Creme-Suppe 79 Baht

Linsensuppe mit Hühnerfleisch 129 Baht

​

Kartoffelsuppe mit Bohnen, Karotten, Mais und Schweinefleisch 129 Baht

Ab sofort auf ihre Kosten kommen auch alle Fans der heimischen Hausmannskost. Neu in die Speisekarte aufgenommen wurden diese Gaumenfreuden:

Rinderroulade mit Gemüse und Kartoffelstock 399 Baht

Rindergulasch mit Gemüse und Kartoffelstock 299 Baht

Currywurst (150 und 250 g) mit Pommes frites 159/199 Baht

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook

