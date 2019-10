Erweiterte Green Line hat vier neue Stationen

Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

BANGKOK: Die Erweiterung der BTS Light Green Line wird am 5. Dezember eröffnet.

Laut dem Geschäftsführer des Bangkok Mass Transit System, Surapong Laoha-unya, hat die Strecke vier neue Stationen: Phahon Yothin (N10), Ratchayothin (N11), Senanikom (N12) und Kasetsart University (N13). Tests haben gezeigt, dass das gesamte System reibungslos läuft. Der Bauunternehmer arbeitet rund um die Uhr an der Fertigstellung der verbleibenden 11 Stationen und der Infrastruktur für die Light Green Line, die bei ihrer Eröffnung im nächsten Jahr am Bahnhof Khu Khot in der Provinz Pathum Thani enden wird. Der Betreiber hat 46 neue Züge gekauft, um das derzeitige Fahrzeugangebot von 84 zu erweitern. 22 Züge wurden bereits von der deutschen Siemens AG ausgeliefert, während von der chinesischen CRRC Changchun Railway Vehicles zehn weitere der 24 bestellten Fahrzeuge kommen. Die neuen Züge sollen die Wartezeiten an den Bahnhöfen verkürzen.