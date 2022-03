Von: Björn Jahner | 14.03.22

BANGKOK: Mit der heißen Jahreszeit beginnt – insbesondere für Thailands Nachwuchs – die Badesaison in den Flüssen und Seen des Landes sowie am Meer.

Da Ertrinken immer noch eine der häufigsten Todesursachen in Thailand ist, insbesondere bei Kindern, warnt die Regierung die Eltern, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt schwimmen zu lassen.

In den letzten zehn Jahren sind 35.915 Menschen ertrunken. Davon waren 15 Prozent unter 15 Jahre alt. Da sich 32,7 Prozent der tödlichen Badeunfälle der Vorjahre in den Sommerferien ereignet haben, werden die Eltern gebeten, beim gemeinsamen Badeausflug große Vorsicht walten zu lassen.