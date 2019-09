Erstmals Seemanöver von US-Marine und ASEAN

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

BANGKOK: Erstmals halten die US-Marine und die Seestreitkräfte der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) gemeinsame Manöver ab.

Die maritime Übung (AUMX) wurde am Montag in der Sattahip Naval Base eröffnet. AUMX wird von der US-Marine und der Royal Thai Navy gemeinsam angeführt. Die Manöver finden vor Thailand, Singapur und Brunei statt, gefolgt von Übungen in internationalen Gewässern in Südostasien, einschließlich des Golfs von Thailand und des Südchinesischen Meeres. Die Übung wird in Singapur abgeschlossen. AUMX umfasst acht Kriegsschiffe und vier Flugzeuge aus sieben Ländern sowie mehr als tausend Marinesoldaten aus allen zehn ASEAN-Mitgliedstaaten und den USA.



Das Seemanöver soll das gemeinsame Engagement für maritime Partnerschaften, weiter die Sicherheit und Stabilität in Südostasien fördern. Zu den teilnehmenden Nationen zählen Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam und die Vereinigten Staaten. Das Hauptquartier der Task Force wird sich an Bord des Schiffes der Royal Thai Navy HTMS Krabi befinden.



Kommerzielle Schiffe wurden von den Vereinigten Staaten unter Vertrag genommen, um als simulierte Zielschiffe zu dienen. Teams aus mehreren Ländern werden zusammenarbeiten, um die Schiffe in einer Vielzahl realistischer Szenarien zu besteigen und zu beschlagnahmen.