Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

JERUSALEM (dpa) - Als erster Präsident der Philippinen stattet Rodrigo Duterte Israel einen Besuch ab. Am Montag kam er in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einem Mittagessen zusammen.



Der viertägige Besuch war von Menschenrechtlern kritisiert worden. Duterte hatte vor zwei Jahren für einen Skandal gesorgt, als er seinen Anti-Drogen-Krieg mit dem Holocaust verglich. Binnen zwei Jahren wurden mindestens 4.200 Philippiner von der Polizei im Einsatz gegen Drogenkriminalität getötet. Die Philippinen beziehen dabei nach eigenen Angaben Waffen aus Israel. Menschenrechtler gehen sogar von mehr als mehr als 20.000 Toten aus.

Am Nachmittag sollte Duterte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Am Dienstag trifft er Präsident Reuven Rivlin. Am Mittwoch will er bei einer Zeremonie in Rischon Lezion der Rettung von Juden durch die Philippinen während des Holocaust gedenken. Die Philippinen und Israel wollen unter anderem eine Vereinbarung über philippinische Pflegekräfte im Land unterzeichnen. Rund 30.000 Philippiner arbeiten in Israel, vor allem als Pfleger für ältere Menschen. Im Anschluss an seinen Israelbesuch will Duterte nach Jordanien weiterreisen.