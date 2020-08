Ein innovatives Festivalkonzept feiert am Samstag am Chao-Phraya-Flussufer seine Weltpremiere. Foto: Amazing Thailand Tuk Tuk Festival

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) veranstaltet in Zusammenarbeit mit Woody World und ZAAP am Samstag, 8. August von 17.00 Uhr bis Mitternacht am Flussufer des Chao Phraya auf dem Areal des Asiatique The Riverfront das erste Tuk-Tuk-Drive-in-Musikfestival der Welt.

„Amazing Thailand Tuk Tuk Festival“.

Beim „Amazing Thailand Tuk Tuk Festival“ handelt es sich um ein innovatives Konzertkonzept im thailändischen Stil, das den „Social Distance“-Anforderungen der „neuen Normalität“ gerecht wird. Denn die Festivalbesucher feiern nicht in einer Menschenmenge zu den Live-Sounds angesagter thailändischer Bands sondern, in Distanz zueinander in Tuk-Tuks, die wie in einem Autokino vor der Bühne geparkt werden. Ziel ist, sowohl den Inlandstourismus als auch die angeschlagene Konzertindustrie zu fördern und der Welt exemplarisch aufzuzeigen, dass Konzerte auch im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen möglich sind.

Live auf der Bühne werden bekannte thailändische Stars der Musikbranche stehen, wie Potato, Palmy, Stamp, Joey Boy und viele andere. Die Besucher des Festivals darf man durchaus als privilegiert bezeichnen: Tickets zu dem siebenstündigen Festivalspaß sind nicht käuflich erhältlich, sondern wurden über Social-Media-Kanäle verlost. Lediglich Steuern und Gebühren müssen von den glücklichen Ticket-Gewinnern getragen werden. Mehr erfährt man auf Facebook.