Von: Björn Jahner | 21.07.23

BANGKOK: Das erste Treffen im Hinblick auf ein Freihandelsabkommen zwischen Thailand und der Europäischen Union (EU) ist für September in Brüssel geplant.

Der Generaldirektor der Abteilung für Handelsverhandlungen (DTN), Auramon Supthaweethum, sagte am Mittwoch (19. Juli 2023), dass die thailändische Delegation, die an den Verhandlungen beteiligt ist, am Dienstag (18. Juli 2023) mit Christophe Kiener, dem Leiter des Referats für Süd- und Südostasien, Australien und Neuseeland in der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission, zusammengekommen sei.

Ziel des Treffens sei es, die Vorbereitungen für die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zu besprechen, sagte sie.

Die Verhandlungen werden dreimal stattfinden, sagte Khun Auramon und fügte hinzu, dass bei Bedarf weitere Treffen abgehalten werden könnten.

Sie erklärte, dass 19 Verhandlungsteams auf der Grundlage von Faktoren wie Handel, Ursprungsregeln, Zollverfahren und Handelserleichterungen, Rechtsbehelfe und technische Handelshemmnisse gebildet worden seien.

Die EU wird das erste Treffen in Brüssel ausrichten, während Thailand das nächste im Januar nächsten Jahres in Bangkok veranstalten wird. Die dritte Runde würde im Juni nächsten Jahres wieder in Brüssel stattfinden.

Handelsminister Jurin Laksanawisit und EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis vereinbarten, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Thailand und der EU im März dieses Jahres aufzunehmen und bis 2025 zu einem Abschluss zu kommen.

Der bilaterale Handel zwischen Thailand und der EU belief sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres auf insgesamt 599,36 Milliarden Baht (17,59 Milliarden US-Dollar).

Thailands Ausfuhren in die EU beliefen sich auf insgesamt 319,87 Milliarden Baht (9,39 Milliarden US-Dollar). Zu den wichtigsten Exportprodukten gehören Computer und Computerkomponenten, Edelsteine und Schmuck, Klimaanlagen und Klimaanlagenkomponenten sowie Gummierzeugnisse.

Die thailändischen Einfuhren aus der EU beliefen sich im vergangenen Jahr auf 279,46 Mrd. Baht (8,20 Mrd. USD). Zu den wichtigsten Importgütern gehörten Maschinen und Maschinenteile, Arzneimittel, Chemikalien und elektrische Maschinen.