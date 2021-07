Erstes olympisches Gold für Thailand im Taekwondo

Von: Björn Jahner | 25.07.21

Die Thailänderin Panipak Wongpattanakit beschert Thailand das erste olympische Gold im Taekwondo bei den Spielen in Tokio. Foto: The Nation

BANGKOK/TOKIO: Die Thailänderin Panipak Wongpattanakit hat am Samstag im Taekwondo die erste Goldmedaille für das Königreich bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt.

Sie bezwang die Spanierin Adriana Cerezo Iglesias in den letzten Sekunden des Taekwondo-Wettkampfs der Frauen in der Klasse bis 49 Kilogramm und holte somit das erste olympische Gold für ihr Heimatland bei den Spielen in Tokio. Überglücklich sprang die thailändische Weltranglistenerste ihrem Trainer nach dem Kampf in die Arme, der die frischgebackene Olympiasiegerin stolz in die Luft hob.

Da die 23-Jährige mit ihrem Sieg Thailand die erste Goldmedaille überhaupt in dieser Sportart beschert hat, war die Freude besonders groß. Denn in der Vergangeneheit hatte Thailand bei den Olympischen Spielen bisher nur im Gewichtheben und Boxen olympisches Gold gewonnen.



Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio ging Panipak Wongpattanakit beim Taekwondo-Wettkampf der Frauen bis 49 kg als Bronzemedaillengewinnerin hervor.