BANGKOK: Am Dienstag (7. Februar 2023) landete der erste Pokémon-Pikachu-Jet von Scoot auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok.

Scoot, eine Low-Cost-Tochter von Singapore Airlines, ist die erste Fluggesellschaft in der ASEAN-Region, die ein exklusives Design in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company, dem japanischen Unternehmen, das für das Medienfranchise verantwortlich ist, auf den Markt gebracht hat.

Schauen Sie sich das niedliche Design des thailändischen Neuankömmlings mit Jet-Antrieb im Video des thailändischen Nachrichtenportals The Nation auf Facebook an.