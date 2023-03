Von: Björn Jahner | 20.03.23

PHUKET: Diesen Monat wird auf Phuket der erste „Phuket Cannabis Cup“ veranstaltet. Gastgeber ist Poonwarit Wangpatravanich, der Leiter der Phuket Cannabis Association, zusammen mit Mitgliedern der Phuket Cannabis Association (PCA) und einem Netzwerk von Cannabisunternehmen in Thailand.

Die Veranstaltung wird am Samstag, 25. März 2023 von 10.30 bis 18.00 Uhr im Pamookkoo Resort (Karte) in Kata Beach stattfinden. Die Sicherheit und Qualität werden nach Aussage des Veranstalters an erster Stelle stehen.

Zweck der Veranstaltung ist es, dass die PCA, Cannabisunternehmer sowie der öffentliche und private Sektor zusammenarbeiten, um gemeinsam Qualitäts- und Sicherheitsstandards für den Cannabiskonsum zu schaffen, insbesondere für ausländische Touristen, die Thailand besuchen. Mit der Veranstaltung soll die Branche gemeinsam entwickelt und der Nutzen für alle Beteiligten maximiert werden.





Die Veranstaltung bietet zahlreiche Aktivitäten und Vorträge, wie z. B. Business-Matching, Genetik- und Anbaupreise, einen Tüten-Dreh-Wettbewerb, den Bong-Ripping-Wettbewerb, den Miss-Cannabis-Wettbewerb, eine Diskussionsrunde über Klonen und Pflanzenmedizin (unter der Leitung des Vorsitzenden von Microclone Tissue Culture, Pure Food Gardening und Tangent Bioscience) sowie eine Diskussion über die Zukunft der thailändischen Cannabisgesetze.

Für die Wettbewerbe gibt es Preise, darunter vier Hauptpreise: Beste Indoor-Hybride, Beste Indoor-Sativa, Beste Indoor-Indica und Bestes Gewächshaus. Darüber hinaus gibt es viele Messestände, DJ-Musik und Mini-Konzerte der Siriraj Rocker Band – einer bekannten lokalen Reggae-Band – sowie Snacks, Getränke und die Chance auf eine Verlosung an verschiedenen Ständen.

Die Veranstaltung stößt sowohl bei Thais als auch bei Ausländern auf großes Interesse. Allein am Hauptwettbewerb werden 50 Teilnehmer mit 24 Ständen von Unternehmen aus der Cannabisbranche teilnehmen, die von acht sachkundigen Juroren mit langjähriger Erfahrung in der Cannabisbranche bewertet werden:

1. Onkel Dam, Koh Tao

2. Khun Ta, Greenhead Clinic

3. Khun Guide, Highland

4. Khun Poom Wongchumphis

5. Khun Astin Panos, Humboldt Brand Cannabis und LucaBee

6. Khun Lex de Groot, Royal Queen Seeds

7. Khun Monica Garcia, Cloud Eleven Cannabis Consulting

8. Mendel Menachem, HighThailand

Tickets für den ersten „Phuket Cannabis Cup“ kosten 650 Baht im Vorverkauf sowie 850 Baht an der Festivalkasse und beinhalten einen 100 Baht Gutschein, der während der Veranstaltung eingelöst werden kann.

Die Phuket Cannabis Association hofft, dass diese Veranstaltung Verbindungen schafft, ermutigt und einen positiven Einfluss auf Thailand und seine Cannabisindustrie ausübt.

Mehr über die Phuket Cannabis Association erfahren Sie unter der Rufnummer +66 (0)82-639.7893, per Line (@phuketcannabis) und bei der Phuket Cannabis Association.