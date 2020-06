Von: Björn Jahner | 19.06.20

Am Sonntag, 21. Juni findet im Begegnungszentrum in Naklua der erste evangelische Gottesdienst nach der Corona-Pause statt. Foto: Begegnungszentrum



PATTAYA: Die evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Thailand freut sich bekanntzugeben, dass am Sonntag, 21. Juni um 11.00 Uhr der erste Gottesdienst nach der Corona-Pause mit Pfarrer Carsten Körber im Begegnungszentrum Pattaya in Naklua („Soi Borussia Park“) veranstaltet wird.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es beim traditionellen Kirchenkaffee noch ein gemütliches Beisammensein. Khun Jack und sein Team bieten leckeren Kuchen oder auch preiswerte deutsche und thailändische Mittagsgerichte an.

Am Veranstaltungsort gilt die Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen wie Temperatur-Screening, soziale Distanzierung und Maskenpflicht. Infos auf der Webseite der Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Thailand und im BZ-Blog.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 und 13). Standort auf Google Maps.