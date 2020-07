Pfarrer Carsten Körber freut sich auf den ersten Gottesdienst seiner Gemeinde nach der Corona-Pause in Bangkok. Foto: Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache In Thailand

BANGKOK: Die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Thailand veranstaltet in ihrem Gemeindehaus am Sonntag, 5. Juli von 11.00–12.00 Uhr den ersten Gottesdienst nach mehrmonatiger Corona-Pause.

Der Präsenz-Gottesdienst mit Pfarrer Carsten Körber wird musikalisch begleitet mit klassischen Klängen von Klavier und Querflöte. Zu beachten sind die bekannten Corona-Regeln wie Abstandshaltung, Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes, Desinfizieren der Hände. Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren wird auf das gemeinsame Singen verzichtet.

Weitere Infos auf der Gemeinde-Webseite.

Evangelisches Gemeindehaus Bangkok, 125/1 Soi Sitthi Prasat. Standort auf Google Maps.