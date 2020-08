BANGKOK: Im Ramathibodi-Krankenhaus soll nach einem Bericht von „Khao Sod“ ein Thai auf Covid-19 positiv getestet worden sein, der bereits aus der 14-tägigen Quarantäne entlassen worden war.

Der Mann wird in dem Hospital behandelt. Laut Walairat Chaiyafu, Direktor des Büros für Epidemiologie in der Abteilung für Seuchenkontrolle, soll der Thai nach seiner Rückkehr nach Thailand eine 14-tägige Quarantäne absolviert und als gesund entlassen worden sein. Sollte sich der Virusfall bestätigen, wäre es seit langem der erste gemeldete Covid-19 außerhalb der staatlichen Quarantäne. In Thailand hat es seit rund 90 Tagen keine lokale Übertragung gegeben. Es ist unklar, mit wie vielen Menschen der Patient in Kontakt gekommen ist.