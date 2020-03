Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein mit dem Covid-19 infizierter Thai starb am Samstag, teilte der Direktor für übertragbare Krankheiten, Dr. Sopon Iamsirithawon, am Sonntag mit.

Der 35-jährige Verkäufer, der Kontakt zu chinesischen Kunden hatte, hatte keine Vorerkrankung und erhielt eine Standardbehandlung am Bamrasnaradura Infectious Disease Institute (BIDI). Der Patient erhielt Favipiravir, eine experimentelle antivirale Behandlung, und Serum weißer Blutkörperchen von einem Patienten, der sich erholt hatte. Das Virus war seit dem 16. Februar vollständig verschwunden, aber seine Lungen hatten große Schäden erlitten. Der Patient starb an Organversagen, nachdem er einen Monat lang gegen die Krankheit gekämpft hatte.

„Dies ist ein Beispiel dafür, wie sich die Krankheit bei Menschen ohne Symptome oder mit geringen Symptomen ausbreiten kann und auch ohne Vorerkrankungen zu einer Krise werden kann", sagte Thiravat Hemachudha, Leiter des Zentrums für neu auftretende Infektionskrankheiten am Health Science Center. Der Mann hatte ein privates Krankenhaus aufgesucht, und am 27. Januar wurde bei ihm das Dengue-Fieber diagnostiziert. Später wurde er positiv auf Covid-19 getestet und am 5. Februar zum BIDI überwiesen.

Die Krankenschwester, die sich am ersten Tag um den Patienten kümmerte, entwickelte ebenfalls eine schwere Entzündung auf beiden Seiten der Lunge. Sie erhielt aber rechtzeitig Medikamente und kehrte nach der Genesung nach Hause zurück. Die Infektion hat jedoch ihre Lunge geschädigt. Thailand hat jetzt 42 bestätigte Coronavirus-Fälle: 30 sind bereits nach Hause zurückgekehrt, 11 sind in ärztlicher Behandlung und eine Person ist gestorben.

King Power, Thailands größtes Duty-free-Unternehmen, hat vorübergehend eine Verkaufsstelle geschlossen, die mit Thailands erstem Toten im Zusammenhang mit Coronaviren in Verbindung steht. In einer Erklärung auf Facebook heißt es, dass die Filiale seit dem 6. Februar wegen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen geschlossen wurde.